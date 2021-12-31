Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.12.2021 12:02

Байден рассказал Путину о дополнительных мерах США по поддержке Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о дополнительных мерах Вашингтона по поддержке Украины, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

"Байден изложил Путину дополнительные меры по поддержке Украины", - приводит Bloomberg слова неназванного представителя администрации США.

По словам чиновника, Байден в разговоре с президентом РФ обсудил как дипломатическую возможность решения проблем, так и меры США по сдерживанию Москвы.

В целом, как отметили в Белом доме, разговор лидеров США и РФ был "серьезным и обстоятельным".

В Вашингтоне накануне разговора Байдена с Путиным напоминали о готовности помогать Киеву, а также вводить санкции против РФ в случае ее нападения на Украину.

Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, РАЗГОВОР, УКРАИНА


Похожие новости


Американский президент делает акцент на неприемлемости передвижения российских войск вдоль границы Украины - Ушаков Разговор Путина и Байдена носил откровенный и деловой характер, был полезен обеим сторонам - Кремль Байден предупредил Путина о готовности решительно отреагировать в случае нападения РФ на Украину, призвал к деэскалации - Белый дом Ряд предложений РФ по безопасности явно неприемлемы, остальные можно обсудить - Блинкен России нужны от США не устные заверения по гарантиям безопасности, а юридически обязывающий документ - Путин Госдеп США не видит признаков деэскалации ситуации на границе России и Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]