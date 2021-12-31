Байден рассказал Путину о дополнительных мерах США по поддержке Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о дополнительных мерах Вашингтона по поддержке Украины, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на Белый дом.
"Байден изложил Путину дополнительные меры по поддержке Украины", - приводит Bloomberg слова неназванного представителя администрации США.
По словам чиновника, Байден в разговоре с президентом РФ обсудил как дипломатическую возможность решения проблем, так и меры США по сдерживанию Москвы.
В целом, как отметили в Белом доме, разговор лидеров США и РФ был "серьезным и обстоятельным".
В Вашингтоне накануне разговора Байдена с Путиным напоминали о готовности помогать Киеву, а также вводить санкции против РФ в случае ее нападения на Украину.
Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.
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