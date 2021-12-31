Американский президент делает акцент на неприемлемости передвижения российских войск вдоль границы Украины - Ушаков

Президент США Джо Байден заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что для Вашингтона неприемлемы передвижения российских войск вдоль украинской границы, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Говорил, что для них неприемлемы передвижения российских войск вдоль украинской границы. Они на это делают акцент", - сказал он журналистам.