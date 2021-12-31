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31.12.2021 12:14

Американский президент делает акцент на неприемлемости передвижения российских войск вдоль границы Украины - Ушаков

Президент США Джо Байден заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что для Вашингтона неприемлемы передвижения российских войск вдоль украинской границы, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Говорил, что для них неприемлемы передвижения российских войск вдоль украинской границы. Они на это делают акцент", - сказал он журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, США, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]