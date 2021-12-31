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Это интересно 31.12.2021 13:15

Саакашвили впервые сообщил о том, что у него есть маленькая дочь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь Элис-Мария Саакашвили.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь", - написал экс-президент в соцсетях.

Он не назвал имя матери своей дочери, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США в июне 2020 года, родила дочь и ее назвали Элис-Мария.

По информации СМИ, в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в $2 млн для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.

Пока неизвестно, посетит ли Нижарадзе своего гражданского мужа в Руставской тюрьме, в которой Саакашвили не раз посещала его украинская гражданская жена, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько. Официальная жена Саакашвили - Сандра Руловс так ни разу и не посетила Саакашвили в тюрьме.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ЗАЯВЛЕНИЕ, ДОЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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