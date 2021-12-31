В РФ за сутки выявлены минимальные с 23 сентября 20 тыс. 638 новых случаев COVID-19, 912 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 638 случаев, это минимальное значение с 23 сентября, умерли за сутки 912 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 638 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в РФ было выявлено минимальное с 23 сентября количество новых заболевших коронавирусом, в стране наблюдается стабилизация ситуации, но власти не исключают возможного осложнения после новогодних каникул, что может быть связано, в том числе, и с распространением штамма "омикрон".
В связи с этим региональным властям поставлена задача внимательно отслеживать эпидситуацию, при необходимости обеспечить готовность системы здравоохранения, граждан же просят не пренебрегать мерами безопасности в течение всего периода выходных.
В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 739 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге -1 тыс. 529, в Московской области 1 тыс. 197.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 912 пациентов. Больше всего скончавшихся в Москве - 69, в Петербурге -51, в Подмосковье - 48.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 499 тыс. 982 случая коронавирусной инфекции, 308 тыс. 860 умерших и 9 млн 463 тыс. 919 выписанных, в том числе 40 тыс. 692 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 726 выздоровевших приходится на Москву.
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