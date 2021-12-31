Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 31.12.2021 13:26

В РФ за сутки выявлены минимальные с 23 сентября 20 тыс. 638 новых случаев COVID-19, 912 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 638 случаев, это минимальное значение с 23 сентября, умерли за сутки 912 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 638 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ было выявлено минимальное с 23 сентября количество новых заболевших коронавирусом, в стране наблюдается стабилизация ситуации, но власти не исключают возможного осложнения после новогодних каникул, что может быть связано, в том числе, и с распространением штамма "омикрон".

В связи с этим региональным властям поставлена задача внимательно отслеживать эпидситуацию, при необходимости обеспечить готовность системы здравоохранения, граждан же просят не пренебрегать мерами безопасности в течение всего периода выходных.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 739 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге -1 тыс. 529, в Московской области 1 тыс. 197.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 912 пациентов. Больше всего скончавшихся в Москве - 69, в Петербурге -51, в Подмосковье - 48.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 499 тыс. 982 случая коронавирусной инфекции, 308 тыс. 860 умерших и 9 млн 463 тыс. 919 выписанных, в том числе 40 тыс. 692 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 726 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ за сутки более 30,2 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 181 умерший В РФ за сутки два новых антирекорда за пандемию Оперштаб: в РФ более 34 тыс. новых случаев COVID-19, максимальное за пандемию число умерших - 1 тыс. 028 за сутки В РФ 21,5 тыс. новых случаев COVID-19, максимальное за пандемию число умерших за сутки - 852 человека В РФ за сутки выявили более 22,2 тыс. заболевших случаев COVID-19 в РФ, суточная смертность снизилась до 779 случаев - оперштаб В РФ за сутки выявлено более 21,3 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 828 летальных исходов - оперштаб

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]