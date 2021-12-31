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Дальнее зарубежье 31.12.2021 14:05

Эстония завершает непостоянное членство в Совбезе ООН

В Нью-Йорке в пятницу перед залом Совета безопасности ООН состоится официальная церемония спуска флагов непостоянных членов Совбеза ООН, в том числе и Эстонии.

"Эстонии удалось доказать, что небольшая страна имеет влияние в Совете безопасности ООН, и заявить о себе в более высокой категории на мировой арене", - передала пресс-служба эстонского МИД заявление министра иностранных дел Евы-Марии Лийметс (Eva-Maria Liimets).

По ее словам, "право и долг каждой страны - способствовать миру, включая смягчение острых глобальных кризисов". "Находясь в центре кризисной дипломатии и твердо отстаивая права человека, международное право, демократические ценности и безопасность нашего региона, включая привлечение внимания Совета безопасности и международного сообщества к деятельности властей Беларуси, мы можем сказать, что Эстония выполнила этот долг и наши усилия принесли свои плоды", - подчеркнула Лийметс.

Эстония занимала место непостоянного члена СБ ООН в 2020-2021 годах.

Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которых являются постоянными членами, а 10 - выборными. Эстония покидает Совбез ООН с четырьмя другими избранными членами: Нигер, Тунис, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины.

В качестве новых выборных членов Совбеза ООН в 2022 году приступят Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Габон и Гана.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СБ/ООН, ЧЛЕНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]