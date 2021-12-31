Эстония завершает непостоянное членство в Совбезе ООН

В Нью-Йорке в пятницу перед залом Совета безопасности ООН состоится официальная церемония спуска флагов непостоянных членов Совбеза ООН, в том числе и Эстонии.
"Эстонии удалось доказать, что небольшая страна имеет влияние в Совете безопасности ООН, и заявить о себе в более высокой категории на мировой арене", - передала пресс-служба эстонского МИД заявление министра иностранных дел Евы-Марии Лийметс (Eva-Maria Liimets).
По ее словам, "право и долг каждой страны - способствовать миру, включая смягчение острых глобальных кризисов". "Находясь в центре кризисной дипломатии и твердо отстаивая права человека, международное право, демократические ценности и безопасность нашего региона, включая привлечение внимания Совета безопасности и международного сообщества к деятельности властей Беларуси, мы можем сказать, что Эстония выполнила этот долг и наши усилия принесли свои плоды", - подчеркнула Лийметс.
Эстония занимала место непостоянного члена СБ ООН в 2020-2021 годах.
Совбез ООН состоит из 15 членов, пять из которых являются постоянными членами, а 10 - выборными. Эстония покидает Совбез ООН с четырьмя другими избранными членами: Нигер, Тунис, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины.
В качестве новых выборных членов Совбеза ООН в 2022 году приступят Албания, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Габон и Гана.
Алиев поздравил президента Кубы с Днем независимости
Американский президент делает акцент на неприемлемости передвижения российских войск вдоль границы Украины - Ушаков
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху
ЦБА продлил до 2023г период бесплатного пользования Системой мгновенных платежей
Переговоры в Вене по иранскому атому возобновятся 3 января - постпред РФ
Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров из-за проблем с багажником и капотом
Данных о повышенном риске возникновения онкозаболеваний у перенесших COVID-19 нет - главный внештатный онколог Минздрава РФ
В РФ за сутки выявлены минимальные с 23 сентября 20 тыс. 638 новых случаев COVID-19, 912 умерших - оперштаб
Саакашвили впервые сообщил о том, что у него есть маленькая дочь
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт