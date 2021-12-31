Данных о повышенном риске возникновения онкозаболеваний у перенесших COVID-19 нет - главный внештатный онколог Минздрава РФ

Данных, свидетельствующих об увеличении риска возникновения онкологических заболеваний у переболевших коронавирусом, на данный момент нет, заявил в пятницу глава НМИЦ онкологии им. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
"У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие Covid-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (...) данных о связи Covid с возникновением злокачественных образований не существует", - сказал Стилиди журналистам в пятницу.
При этом во время пандемии COVID-19 медики стали чаще выявлять рак легкого на его ранних стадиях благодаря участившемуся использованию компьютерной томографии, добавил онколог.
"А вот то, что благодаря пандемии мы стали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии - факт. Это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще выполнять компьютерную томограмму лёгких, опасаясь пневмонии. Но вследствие - не значит в результате", - подчеркнул Стилиди.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила журналистам, что заболевание коронавирусом с поражением легких может способствовать возникновению онкологических заболеваний легких и ЖКТ.
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