Алиев поздравил президента Кубы с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля с национальным праздником Кубы - Днем независимости.

"Развитие азербайджано-кубинских отношений вызывает удовлетворение. Хотел бы особо отметить плодотворное сотрудничество наших стран в связи с пандемией COVID-19. Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой будут и дальше успешно развиваться благодаря нашим совместным усилиям, также рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества в многостороннем формате, включая ООН и Движение неприсоединения", - говорится в поздравительном письме Алиева, опубликованном на сайте главы государства.

Алиев передал Диасу-Канелю свои наилучшие пожелания, пожелал дружественному народу Кубы спокойствия и процветания.