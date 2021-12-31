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Внешняя политика 31.12.2021 15:28

Алиев поздравил президента Кубы с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля с национальным праздником Кубы - Днем независимости.

"Развитие азербайджано-кубинских отношений вызывает удовлетворение. Хотел бы особо отметить плодотворное сотрудничество наших стран в связи с пандемией COVID-19. Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой будут и дальше успешно развиваться благодаря нашим совместным усилиям, также рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества в многостороннем формате, включая ООН и Движение неприсоединения", - говорится в поздравительном письме Алиева, опубликованном на сайте главы государства.

Алиев передал Диасу-Канелю свои наилучшие пожелания, пожелал дружественному народу Кубы спокойствия и процветания.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КУБА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]