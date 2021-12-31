Алиев поздравил президента Кубы с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля с национальным праздником Кубы - Днем независимости.
"Развитие азербайджано-кубинских отношений вызывает удовлетворение. Хотел бы особо отметить плодотворное сотрудничество наших стран в связи с пандемией COVID-19. Верю, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой будут и дальше успешно развиваться благодаря нашим совместным усилиям, также рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества в многостороннем формате, включая ООН и Движение неприсоединения", - говорится в поздравительном письме Алиева, опубликованном на сайте главы государства.
Алиев передал Диасу-Канелю свои наилучшие пожелания, пожелал дружественному народу Кубы спокойствия и процветания.
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