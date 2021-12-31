В Азербайджане экскаватор подорвался на мине, пострадавших нет

Экскаватор при проведении ремонтных работ на территории Агдамского района Азербайджана, принадлежащий ООО "Korpu-Bina-Tikinti", подорвался на противотанковой мине, сообщает Генпрокуратура Азербайджана на своей странице в фейсбуке.

"В результате взрыва экскаватору был нанесен ущерб, водитель Вургун Мамедов не пострадал", - отмечается в информации.

По факту Агдамской районной прокуратурой ведется расследование.