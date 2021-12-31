Путин: 2021 год пройден Россией достойно

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении отметил, что 2021 год пройден достойно, хотя пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами.
"Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе, защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети - будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан", - сказал Путин, обращаясь с новогодним поздравлением к россиянам.
Он отметил, что в короткие сроки удалось восстановить экономику, а по многим позициям удалось выйти на реализацию стратегических задач развития. "Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно, главная заслуга здесь принадлежит именно вам - гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда", - отметил президент РФ.
Он добавил, что каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно, за что выразил благодарность.
"В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. И встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов", - сказал Путин, отметив, что из них будет складываться реализация общенациональных планов.
Президент РФ подчеркнул, что главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. "Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной, ведь только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", - сказал он.
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