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СНГ 31.12.2021 16:18

Режим ЧС ввели в Печоре из-за аварии на теплотрассе, в город выехал глава Республики Коми

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Печора (Коми) из-за аварии на теплотрассе, сообщает пресс-служба главы региона в пятницу.

В четверг на теплотрассе в Печоре произошла авария, без теплоснабжения остались более 20 жилых домов. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Аварийно-ремонтные работы ведут бригады ООО "ТЭК-Печора", МУП "Горводоканал" и АО "Тепловая сервисная компания", также задействована техника ресурсоснабжающих организаций.

В настоящее время проводятся земляные работы по поиску места утечки теплоносителя. Открыта аварийная перемычка между районом тепловых сетей от котельной №3 в сторону котельной №8. Организована подача тепла в 10 жилых домов и госпиталь. На место вылетел глава республики.

По информации пресс-службы регионального МЧС, к ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в количестве 39 человек и 9 единиц техники. Личный состав печорского пожарно-спасательного гарнизона выполняет поквартирные обходы с проведением инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительного электрооборудования, а также по мониторингу температурного режима и приеме жалоб.

Температура воздуха в городе Печора в пятницу держится у отметки минус 10 градусов.

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Тэги: РОССИЯ, КОМИ, ЧС, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]