Режим ЧС ввели в Печоре из-за аварии на теплотрассе, в город выехал глава Республики Коми

Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Печора (Коми) из-за аварии на теплотрассе, сообщает пресс-служба главы региона в пятницу.
В четверг на теплотрассе в Печоре произошла авария, без теплоснабжения остались более 20 жилых домов. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Аварийно-ремонтные работы ведут бригады ООО "ТЭК-Печора", МУП "Горводоканал" и АО "Тепловая сервисная компания", также задействована техника ресурсоснабжающих организаций.
В настоящее время проводятся земляные работы по поиску места утечки теплоносителя. Открыта аварийная перемычка между районом тепловых сетей от котельной №3 в сторону котельной №8. Организована подача тепла в 10 жилых домов и госпиталь. На место вылетел глава республики.
По информации пресс-службы регионального МЧС, к ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в количестве 39 человек и 9 единиц техники. Личный состав печорского пожарно-спасательного гарнизона выполняет поквартирные обходы с проведением инструктажей по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительного электрооборудования, а также по мониторингу температурного режима и приеме жалоб.
Температура воздуха в городе Печора в пятницу держится у отметки минус 10 градусов.
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