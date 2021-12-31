Россия и Китай в 2022 году планируют подписать межправительственное соглашение о лунной станции

Россия и Китай готовят двустороннее межправительственное соглашение c юридическими обязательствами о создании лунной станции, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в пятницу.

"Прорабатывается проект юридически обязательного российско-китайского межправительственного соглашения по указанной теме, подписание которого запланировано в 2022 году", - сообщила корпорация.

В "Роскосмосе" заявили, что ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для проекта. В марте 2021 года подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

В госкорпорации назвали создание научной лунной станции "наиболее масштабным проектом российско-китайского сотрудничества в области космоса".

Предусматривается строительство к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны комплекса экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ, заявил "Роскосмос".

"Особенностью указанного проекта является открытость для участия в нем других международных партнеров", - заявил "Роскосмос".

"Роскосмос" сообщил, что совместно с Китайской национальной космической администрацией будет разработан перечень актуальных взаимовыгодных проектов, которые будут включены в новую программу сотрудничества на 2023-2027 годы.

"Данная работа станет продолжением программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Программа за время ее действия зарекомендовала себя как эффективный инструмент, позволяющий стимулировать и контролировать российско-китайское взаимодействие на уровне промышленности", - заявила госкорпорация.

15 декабря в интервью "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.

"Проект по созданию такой станции является серьезным шагом в исследовании Луны, поэтому он открыт для доступа всех заинтересованных стран и зарубежных партнеров", - сказал Рогозин.

"Важно подчеркнуть, что сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнерства, открытости и консенсуса при принятии решений, чего нет, например, в программе окололунной станции Gateway и что стало причиной нашего выхода из этого проекта", - сказал глава "Роскосмоса".

16 июня Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. Строительство станции начнется в 2026 году, завершить его планируется к 2035 году. В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. В частности, на поверхности спутника разместятся: базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный и экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.

Как сообщил ранее замглавы "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев, в госкорпорации не исключают участие в проекте частных компаний.

8 июня сообщалось, что глава "Роскосмоса" обсудил с президентом Национального центра космических исследований Франции (CNES) Филиппом Батиста возможное французское участие в проекте по созданию международной научной лунной станции

25 января сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. "По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

По словам главы "Роскосмоса", Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе. "Нам это неинтересно. У России есть своя программа исследований Луны", - сообщал Рогозин в Telegram.

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.

29 октября 2020 года NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis.

В соответствии с этим соглашением ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с поверхностью Луны. Кроме того, ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые будут включать маршевые двигатели и обеспечивать капсулу энергией, водой и кислородом в рамках полетов по программе Artemis.

Россия решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривает вопрос о выходе из проекта Международной космической станции (МКС). Заявлялось, что это связано с ухудшением технического состояния российского сегмента МКС.

Рогозин сообщал, что на 80% оборудования российского сегмента МКС выработан ресурс, затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Сообщалось, что завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.