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Здравоохранение 31.12.2021 16:55

В Азербайджане зафиксирован незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 595 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 616 тыс. 947, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 510 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 358.

От COVID-19 вылечились 599 тыс. 546 человек, в том числе 753 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 43 человек.

За сутки медики провели 10 тыс. 549 тест на коронавирус против 9 тыс. 213 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 865 тыс. 885 тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, ОПЕРШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]