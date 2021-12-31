В Азербайджане зафиксирован незначительный рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 595 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 616 тыс. 947, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 510 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 человек (накануне - 14). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 358.

От COVID-19 вылечились 599 тыс. 546 человек, в том числе 753 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 9 тыс. 43 человек.

За сутки медики провели 10 тыс. 549 тест на коронавирус против 9 тыс. 213 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 865 тыс. 885 тестов на COVID-19.