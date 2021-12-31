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31.12.2021 17:14

Командующий сухопутными войсками ВС Азербайджана поручил воинским частям повысить бдительность во время праздников

Замминистра обороны Азербайджана, командующий Сухопутными войсками Энвер Эфендиев по случаю праздников посетил подведомственные командованию воинские части, сообщили в Минобороны.

"Эфендиев дал соответствующие поручения по повышению бдительности, особенно в праздничные дни, организации боевого дежурства и службы войск, дальнейшему наращиванию боеспособности личного состава", - отмечается в информации оборонного ведомства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ВС, ПОРУЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]