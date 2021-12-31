Командующий сухопутными войсками ВС Азербайджана поручил воинским частям повысить бдительность во время праздников

Замминистра обороны Азербайджана, командующий Сухопутными войсками Энвер Эфендиев по случаю праздников посетил подведомственные командованию воинские части, сообщили в Минобороны.
"Эфендиев дал соответствующие поручения по повышению бдительности, особенно в праздничные дни, организации боевого дежурства и службы войск, дальнейшему наращиванию боеспособности личного состава", - отмечается в информации оборонного ведомства.
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