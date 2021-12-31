В ОАК сообщили о наращивании серийного производства истребителей Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) увеличивает объемы производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщила корпорация в своём YouTube-канале в пятницу.
"Наращивается серийное производство самолетов пятого поколения Су-57", - говорится в сюжете, посвященном итогам 2021 года.
Одним из итогов года в ОАК назвали демонстрацию на авиасалоне "МАКС" в Подмосковье и на выставке в Дубае прототипа нового легкого однодвигательного истребителя Checkmate.
В ОАК заявили, что предприятия корпорации выполнили обязательства по гособоронзаказу.
В июне вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в 2021 году Минобороны РФ должно было получить четыре истребителя Су-57.
Первые истребители пятого поколения Су-57 поступят в Восточный военный округ в 2022 году, сообщил 21 декабря командующий войсками округа Александр Чайко.
Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полёт состоялся 29 января 2010 года.
Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей. Сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.
Первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в конце 2020 года. К исходу 2024 года российские военные планируют получить ещё 22 таких самолёта. Всего же к 2028 году должно быть произведено 76 истребителей пятого поколения, которыми укомплектуют три авиаполка.
Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне "МАКС-2021". Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.
По данным разработчиков, Checkmate будет способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов оценивал стоимость нового самолета в $25-30 млн. Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт - в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Борисов.
Российские военные намерены приобрести Checkmate, возможно, в беспилотной версии, сказал Чемезов в ноябре.
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