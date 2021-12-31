Министры финансов стран Еврогруппы отметили юбилей евро, подчеркнув его роль в преодолении кризисов

Общая налогово-бюджетная и экономическая политика зоны евро должна соответствовать целям в изменившейся мировой среде и реагировать на будущие вызовы, заявили министры финансов стран Еврогруппы в совместной статье, посвященной 20-летнему юбилею единой европейской валюты.

"Сейчас, когда мир восстанавливается после пандемии, мы должны объединить усилия и ресурсы, чтобы воспользоваться преимуществами быстрого перехода на цифровые технологии, и преодолеть чрезвычайную ситуацию климатического изменения. Ни одна из этих проблем не может быть решена странами в одиночку. Евро - это доказательство того, чего мы можем добиться, работая вместе", - написали они в статье, которая опубликована в пятницу в нескольких европейских СМИ.

20 лет назад, 1 января 2002 года, около 300 миллионов жителей Европы получили в руки новую валюту, которая до того дня существовала в безналичной форме. От Лиссабона до Хельсинки и Афин люди начали снимать банкноты евро в местных банкоматах, расплачиваться за продукты и услуги монетами евро и ездить за границу без обмена валюты.

Переход с 12 национальных валют на евро был единственной в своем роде операцией в истории: Европейский центральный банк (ЕЦБ) напечатал более 15 миллиардов банкнот, а к 1 января 2002 года было отчеканено около 52 миллиардов монет. Сейчас в еврозоне 19 стран, и еще многие готовятся к присоединению к ней ближайшие годы.

Министры подчеркивают, что евро стал одним из наиболее ощутимых достижений европейской интеграции, наряду со свободным перемещением людей, программой обмена студентами Erasmus или отменой платы за мобильный роуминг в ЕС.

"На более глубоком уровне евро отражает общую европейскую идентичность, символизирует интеграции как залог стабильности и процветания в Европе", - говорится в статье.

Ее авторы отмечают, что эти 20 лет для еврозоны не были безоблачными и пришлось столкнуться с кризисами. Архитектура евро не была изначально предназначена для реагирования на сейсмические шоки, какими стали мировой финансовый кризис и последовавший за ним кризис суверенного долга. Это привело к реформе системы управления в зоне евро, созданию механизма совместной поддержки для стран, находящихся в бедственном финансовом положении, и общей системы надзора для европейских банков. То есть к большей интеграции.

Эти уроки сослужили хорошую службу в пандемии COVID-19. Вирус не признает государственных границ и, по мнению авторов статьи, выявил как глубину взаимозависимости стран ЕС, так и силу их единства. Коллективный ответ включал схему финансовой помощи SURE, которая помогла защитить около 31 миллиона рабочих мест, а также план восстановления Европы - Next Generation EU ("Следующее поколение ЕС "). В сочетании с бюджетной политикой и вкладом частного сектора этот план должен сыграть ключевую роль в проведении многих необходимых реформ и увеличении инвестиций, уровень которых, по словам авторов статьи, "очень долго был низким".

В своей налогово-бюджетной и экономической политике страны ЕС должны обеспечить финансовую устойчивость, поскольку их население стареет. Среди задач Еврогруппы министры выделяют необходимость, идти в ногу с инновациями, продвигать международную роль евро, соответствовать эпохе цифровых технологий, укрепление банковского союза в рамках ЕС.