Решение Приштины о высылке российского сотрудника МООНК является провокацией - посольство РФ в Белграде

Москва расценивает решение косовских властей о высылке российского сотрудника МООНК как провокацию против России и ООН, не имеющую правовых последствий, заявили в посольстве РФ в Белграде.
"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе дипмиссии.
"Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", - подчеркнули в посольстве.
В посольстве рассчитывают, что "косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК", добавили в пресс-службе.
"Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - добавили в посольстве.
Власти частично признанной республики Косово ранее в пятницу сообщили, что приняли решение о провозглашении персона нон грата российского представителя в МООНК.
В Приштине заявили, что это решение принято "из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово".
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