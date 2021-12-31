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Дальнее зарубежье 31.12.2021 18:20

Решение Приштины о высылке российского сотрудника МООНК является провокацией - посольство РФ в Белграде

Москва расценивает решение косовских властей о высылке российского сотрудника МООНК как провокацию против России и ООН, не имеющую правовых последствий, заявили в посольстве РФ в Белграде.

"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе дипмиссии.

"Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", - подчеркнули в посольстве.

В посольстве рассчитывают, что "косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК", добавили в пресс-службе.

"Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - добавили в посольстве.

Власти частично признанной республики Косово ранее в пятницу сообщили, что приняли решение о провозглашении персона нон грата российского представителя в МООНК.

В Приштине заявили, что это решение принято "из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово".

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Тэги: РОССИЯ, КОСОВО, ВЫСЫЛКА, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]