Каждый 25-й житель Англии за неделю заразился коронавирусом - статистика

За период с 17 по 23 декабря в Англии 4% населения болело коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу The Guardian со ссылкой на официальные статистические данные.

Речь идет о более чем 2 млн заболевших. Таким образом, как отмечает издание, коронавирус за рассматриваемый период наблюдался у каждого 25-го жителя Англии.

Для сравнения, за неделю до этого COVID-19 был у каждого 35-го англичанина.

Скорость распространения коронавирусной инфекции стала выше и в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии: там за рассмотренный отрезок времени один из 40 жителей болел коронавирусом.

Данные указывают на то, что в Англии и Шотландии "омикрон" является доминирующим штаммом COVID-19. Этот штамм отличается быстрым распространением, а также - более легким течением болезни, нежели предыдущие варианты коронавируса.