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Здравоохранение 31.12.2021 19:33

Каждый 25-й житель Англии за неделю заразился коронавирусом - статистика

За период с 17 по 23 декабря в Англии 4% населения болело коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу The Guardian со ссылкой на официальные статистические данные.

Речь идет о более чем 2 млн заболевших. Таким образом, как отмечает издание, коронавирус за рассматриваемый период наблюдался у каждого 25-го жителя Англии.

Для сравнения, за неделю до этого COVID-19 был у каждого 35-го англичанина.

Скорость распространения коронавирусной инфекции стала выше и в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии: там за рассмотренный отрезок времени один из 40 жителей болел коронавирусом.

Данные указывают на то, что в Англии и Шотландии "омикрон" является доминирующим штаммом COVID-19. Этот штамм отличается быстрым распространением, а также - более легким течением болезни, нежели предыдущие варианты коронавируса.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АНГЛИЯ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]