Рогозин ожидает полет к МКС за 1,5-2 часа

Космонавты вскоре смогут долететь до Международной космической станции (МКС) за 1,5-2 часа, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У нас легкий корабль. Да, он тесноват, но слушайте... за три часа. Потом мы скоро будем летать за 1,5 -2 часа по еще более короткой схеме. Это нормальный корабль, который послужит еще несколько лет", - сказал Рогозин про корабль "Союз-МС", поздравляя с Новым годом экипаж МКС.
В октябре 2020 года корабль "Союз МС-17" установил рекорд по скорости полета к МКС - 3 часа 3 минуты. Обычно полет к станции занимает около 6 часов.
12 июля Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" отработала элементы перспективной одновитковой схемы сближения с МКС в ходе стыковки корабля "Прогресс МС-17" со станцией. "Этот подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту, позволяющего транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска", - сообщили тогда в РКК "Энергия".
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