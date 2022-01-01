Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 2021 год был успешным для страны и все поставленные задачи выполнены.

«2021 год остался позади. Это был успешный год для нашей страны. Мы добились всех поставленных целей. Азербайджан успешно развивался, и сегодня в мире известен более могущественный Азербайджан», - сказал Алиев в телеобращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

По его словам, Азербайджан в 2021 году укреплял позиции на международной арене.

«В декабре я совершил успешные визиты в НАТО и Европейский союз. НАТО на своих саммитах всегда принимала резолюции, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Такие резолюции были приняты на девяти саммитах. Эта поддержка была выражена и на сей раз. В итоговом документе, принятом по результатам Саммита Восточного партнерства Европейского союза, вновь выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета стран», - отметил он.

Алиев добавил, что «весь мир принял итоги Второй Карабахской войны». «Считаю, что процессы, происходившие после войны, еще раз доказали всему миру нашу правоту. Это имеет очень большое значение, потому что во время Второй Карабахской войны против нас звучали необоснованные обвинения. Ни одно из этих необоснованных обвинений не получило реального подтверждения, и поствоенный период еще раз показал это. Поэтому думаю, что добиться принятия военных и поствоенных реалий может считаться очень важным событием с политической точки зрения», - подчеркнул он.

Президент отметил, что Азербайджан успешно развивает отношения с соседними странами. «Эти связи традиционно построены на дружбе и сотрудничестве. Шушинская декларация, подписанная в нынешнем году с Турцией, официально поднимает турецко-азербайджанские связи на уровень союзничества, хотя фактически они и были союзническими. Однако это было подтверждено уже официально, а подписание данной декларации в городе Шуша имело особый смысл. Успешно развиваются наши связи с Россией. Уверен, что в предстоящий период наши связи с Россией также официально поднимутся на более высокий уровень», - добавил он.

Алиев подчеркнул, что «в регионе уже формируется платформа многостороннего сотрудничества, и это, конечно же, отвечает нашим интересам».

«Говоря о соседях, я, естественно, никогда не относил Армению к странам этой категории. И сегодня пока не отношу. Однако надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения и с Арменией. Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках. Во всяком случае, встречи, проведенные в ноябре и декабре в Сочи и Брюсселе, являются обнадеживающими, и я надеюсь, что достигнутые на этих встречах договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни», - сказал Алиев.

А.Азизов