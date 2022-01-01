Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев

Азербайджан в 2022 году продолжит наращивать военную мощь и закупку нового вооружения, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. В 2021 году в этом направлении также были предприняты практические шаги, приобретены и будут приобретаться новое оружие и техника. В то же время большое значение придается подготовке наших воинских формирований. Во Второй Карабахской войне весь мир увидел военную мощь Азербайджана», - сказал Алиев в телеобращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
По его словам, в 2021 году в Азербайджане было создано новое воинское формирование – Силы коммандо. «Эти силы готовы выполнить любую военную задачу, их число неуклонно растет и будет расти. Таким образом, создание нового профессионального воинского формирования быстрого развертывания, обладающего очень большими возможностями, позволяет говорить о том, что мы всегда должны быть готовы к защите наших земель, границ. Некоторые инциденты, произошедшие на армяно-азербайджанской границе в 2021 году, показали, что Азербайджан полностью сохраняет свое преимущество», - отметил он.
Алиев добавил, что «мы никогда не должны забывать Вторую Карабахскую войну». «Не должны забывать и не забудем зверств, совершенных (армянами – ИФ) в период оккупации (азербайджанских территорий – ИФ). Благодаря героизму шехидов, героизму и профессионализму тысяч, десятков тысяч азербайджанских солдат и офицеров мы положили конец оккупации, освободили родные земли, одержали историческую Победу, и эта Победа навечно останется в нашей истории. Азербайджанский народ уже известен в мире как народ-победитель, а Азербайджанское государство – как страна-победитель», - подчеркнул глава государства.
При этом он отметил, что после победы в Карабахской войне уважение в мире к Азербайджану еще больше возросли.
А.Азизов
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