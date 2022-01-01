В Азербайджане 62% населения старше 18 лет полностью привиты от COVID-19 - Алиев

В Азербайджане 62% населения в возрасте старше 18 лет получили две дозы вакцины от COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Считаю, что в 2021 году достигнуты хорошие результаты в борьбе с COVID-19, пандемия находится под полным контролем. Азербайджан является одной из немногих стран, где ситуация в данной сфере приемлемая. Одновременно нам помогает проводимая широкомасштабная политика вакцинации. Почти 50% населения уже получили две дозы вакцины. Что же касается населения в возрасте старше 18 лет, то здесь уровень вакцинации достигает 62%. В общей сложности сделано более 11 миллионов доз вакцин, и мы будем вести серьезную борьбу с этой бедой и в новом году», - сказал Алиев в телеобращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Президент также в своем выступлении коснулся положительной динамики в экономике.

«В результате проделанной работы мы, можно сказать, уже вступили в посткризисный период. За 11 месяцев 2021 года экономика Азербайджана выросла на 5,3%, а ненефтяная экономика – на 6,4%. Промышленное производство выросло на 5,5%, а промышленность в ненефтяном секторе – на 20,7%. Наши валютные резервы увеличились на $2,2 млрд. Положительное сальдо во внешней торговле составляет $9,4 млрд. Внешний государственный долг составляет всего 17% ВВП», - подчеркнул глава государства.

При этом он добавил, что «такими показателями может похвастаться любая страна».

По его словам, такая ситуация в экономике является следствием правильной экономической стратегии и эффективно реформ в борьбе с коррупцией, повышением уровня прозрачности.

«Благодаря только налоговым органам в казну сверх прогноза поступили 1,4 млрд манатов ($823,5 млн по текущему курсу – ИФ), и используя эти деньги, мы осуществляем широкий социальный пакет. С 1 января 2022 года существенно повысятся зарплаты, пенсии, стипендии. Общий объем этого социального пакета, охватывающего 2,1 млн человек, составляет 1,5 млрд манатов ($882,3 млн по текущему курсу – ИФ),. Я и раньше говорил, что по мере накопления дополнительных средств мы, в первую очередь, будем направлять их на социальные проекты. В то же время работа, проводимая на освобожденных землях, также имеет социальную направленность, потому что абсолютное большинство этих дел носит социальный характер и рассчитано на скорейшее возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории», - добавил президент Азербайджана.

А.Азизов