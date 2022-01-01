Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень западных товаров

Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров с 1 января 2022 года, сообщили ранее в пресс-службе правительства.
"Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - говорится в комментарии пресс-службы правительства к постановлению Совета министров от 6 декабря 2021 года.
В перечне к постановлению 18 позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина молоко и молочная продукция, кроме специализированной из безлактозного молока, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.
В комментарии пресс-службы к постановлению сказано, что только за 10 месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из стран, применяющих к республике санкции, "продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн". Подчеркнуто, что под запретом с начала следующего года будут позиции, формирующие основу этого импорта.
В случае дальнейших деструктивных действий в отношении Белоруссии она сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров, подчеркнуто в комментарии.
Ранее ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Белоруссии, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.
Параллельно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.
США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").
Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и 7 юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Алиев объявил 2022 год «Годом города Шуша»
ЦБА продлил до 2023г период бесплатного пользования Системой мгновенных платежей
Переговоры в Вене по иранскому атому возобновятся 3 января - постпред РФ
Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров из-за проблем с багажником и капотом
В Азербайджане 62% населения старше 18 лет полностью привиты от COVID-19 - Алиев
Россия готова предложить ракеты для ожидаемого в 2025-26гг. бума коммерческих запусков - Рогозин
Космонавты обнаружили новые проблемы с корпусом и оборудованием МКС - Рогозин
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт