Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.01.2022 09:28

Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень западных товаров

Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров с 1 января 2022 года, сообщили ранее в пресс-службе правительства.

"Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - говорится в комментарии пресс-службы правительства к постановлению Совета министров от 6 декабря 2021 года.

В перечне к постановлению 18 позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина молоко и молочная продукция, кроме специализированной из безлактозного молока, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

В комментарии пресс-службы к постановлению сказано, что только за 10 месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из стран, применяющих к республике санкции, "продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн". Подчеркнуто, что под запретом с начала следующего года будут позиции, формирующие основу этого импорта.

В случае дальнейших деструктивных действий в отношении Белоруссии она сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров, подчеркнуто в комментарии.

Ранее ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Белоруссии, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.

Параллельно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и 7 юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ, ОТВЕТ


Похожие новости


Минск обещает обнародовать на следующей неделе ответные санкции против Запада В Минске оценивают влияние санкций ЕС на экспорт в $250-300 млн в год В ЕС готовят новые санкции против властей Белоруссии - Маас США с ЕС готовят новый пакет санкций против Белоруссии - Белый дом Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал-Европа в случае закрытия границ с Беларусью Лукашенко назвал небезобидными санкции Запада в отношении стран СНГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]