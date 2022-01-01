Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень западных товаров

Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров с 1 января 2022 года, сообщили ранее в пресс-службе правительства.

"Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - говорится в комментарии пресс-службы правительства к постановлению Совета министров от 6 декабря 2021 года.

В перечне к постановлению 18 позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина молоко и молочная продукция, кроме специализированной из безлактозного молока, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

В комментарии пресс-службы к постановлению сказано, что только за 10 месяцев 2021 года Белоруссия импортировала из стран, применяющих к республике санкции, "продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн". Подчеркнуто, что под запретом с начала следующего года будут позиции, формирующие основу этого импорта.

В случае дальнейших деструктивных действий в отношении Белоруссии она сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров, подчеркнуто в комментарии.

Ранее ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Белоруссии, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.

Параллельно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и 7 юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.