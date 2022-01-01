В Казахстане 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение так называемого "налога на Google".
Министерство национальной экономики сообщало, что согласно поправкам, все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет республики.
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется.
Согласно прогнозам министерства, поступления в бюджет за счет этого налога НДС составят 2 млрд тенге в год.
Компаниям не нужно будет вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они должны направить письмо в налоговые органы и уведомить о готовности платить НДС.
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний через Merchant ID/MID.
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
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