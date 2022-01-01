Постпред РФ при ЕС не рассчитывает на прорывы в отношениях с Евросоюзом в 2022 году

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что при начавшемся председательстве Франции в Совете ЕС Россия "готова к диалогу настолько, насколько готова другая сторона".
"Другое дело, что говорить о возможности каких-то прорывов, увы, сейчас не приходится, поскольку Россия не намерена ни идти на необоснованные односторонние уступки в вопросах, касающихся ее национальных интересов - а фактически именно этим евробюрократия обусловливает полноформатное возобновление контактов, ни тем более поддаваться на угрозы и откровенный шантаж", - прокомментировал Чижов новый этап в политике ЕС в интервью "Интерфаксу".
По его мнению, "Париж, открыто претендующий на лидерство в Евросоюзе, безусловно, воспользуется предоставившейся возможностью, чтобы упрочить свои позиции в этой организации, а заодно и на общеевропейском пространстве, и в мировых делах".
"Тем более после существенных политических пертурбаций, связанных с недавним "брекзитом" и с уходом с поста канцлера ФРГ без преувеличения живой легенды европейской политики Ангелы Меркель. А значит, Франции придется, как минимум, ясно сформулировать - или, если угодно, переподтвердить - свое видение стратегии Евросоюза на российском направлении", - добавил высокопоставленный дипломат.
Он полагает, что в свою очередь многое будет зависеть от развития внутриполитической ситуации во Франции, так как председательство в Совете ЕС для неё совпадает с очередными президентскими выборами.
"Нельзя исключить активное разыгрывание в ходе обещающей быть бурной избирательной кампании "российской карты". Остается надеяться, что она не будет использована во вред наших отношений с Парижем и окажет позитивное влияние на трансформацию соответствующих подходов в Брюсселе", - подчеркнул Чижов.
Председательство в Совете ЕС 1 января перешло на предстоящие полгода от Словении к Франции.
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