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Дальнее зарубежье 01.01.2022 11:31

Байден выразил надежду на прогресс на переговорах с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на прогресс на переговорах по вопросам безопасности с участием России в январе.

"Когда речь заходит о переговорах, я всегда рассчитываю, что может быть достигнут прогресс. Посмотрим, что произойдёт", - приводят его слова американские СМИ.

Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, возможны ли санкции против РФ, если она не будет отводить войска от границы с Украиной.

"Я не собираюсь здесь – публично - вести переговоры. Однако я ясно дал понять России, что она не может... нападать на Украину", - сказал президент.

В январе, как ожидается, состоятся сначала двусторонние консультации США и РФ по вопросам безопасности, затем - Совет Россия-НАТО, а после этого - контакты РФ с ОБСЕ.

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Тэги: США, РОССИЯ, БАЙДЕН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]