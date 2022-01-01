Байден выразил надежду на прогресс на переговорах с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на прогресс на переговорах по вопросам безопасности с участием России в январе.
"Когда речь заходит о переговорах, я всегда рассчитываю, что может быть достигнут прогресс. Посмотрим, что произойдёт", - приводят его слова американские СМИ.
Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, возможны ли санкции против РФ, если она не будет отводить войска от границы с Украиной.
"Я не собираюсь здесь – публично - вести переговоры. Однако я ясно дал понять России, что она не может... нападать на Украину", - сказал президент.
В январе, как ожидается, состоятся сначала двусторонние консультации США и РФ по вопросам безопасности, затем - Совет Россия-НАТО, а после этого - контакты РФ с ОБСЕ.
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