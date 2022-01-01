Выработка российских АЭС выросла в 2021 г. на 3,1%, до 222,4 млрд кВт.ч

Выработка российских АЭС в 2021 г. составила 222,4 млрд кВт.ч, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом", управляющее всеми АЭС в РФ.
Максимальную выработку среди российских АЭС обеспечили Калининская (свыше 34,3 млрд кВт.ч), Балаковская (свыше 33 млрд кВт.ч) и Ростовская (свыше 31,7 млрд кВт.ч) атомные станции.
По сообщению компании, основными факторами, сыгравшими большую роль в повышении выработки электроэнергии, стал ввод в эксплуатацию в марте 2021 г. энергоблока N6 Ленинградской АЭС мощностью 1200 МВт, а также оптимизация на 107 суток продолжительности ремонтных кампаний.
"В 2021 г. атомные станции работали надежно и безопасно. Мы не только выполнили, но и перевыполнили государственное задание по выработке электроэнергии", - отметил генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров, которого цитирует пресс-служба.
Как сообщалось, выработка АЭС в 2020 г. достигла 215,7 млрд кВт.ч, таким образом рост данного показателя по итогам 2021 г. составил 3,1%.
В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране.
В состав АО "Концерн Росэнергоатом" входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы. В общей сложности в эксплуатации находятся 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.
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