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Дальнее зарубежье 01.01.2022 16:28

Глава тайваньской администрации предостерегла власти КНР от "военного авантюризма"

Властям КНР следует объективнее оценивать положение дел и не делать рискованных шагов в военной области, заявила в новогоднем обращении глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Мы обязаны напомнить властям в Пекине о том, что не надо выносить неверные суждения о ситуации, и что надо предотвратить распространение "военного авантюризма", - приводят ее слова западные СМИ.

"Военные (методы - ИФ) это определенно не вариант для решения разногласий в районе (Тайванского - ИФ) пролива. Военные конфликты повлияют на экономическую стабильность", - пояснила она.

По ее словам, Тайбэю и Пекину нужно работать над мирным урегулированием их противоречий.

В свою очередь, отмечают СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем выступлении заявил, что полное воссоединение страны является общим чаянием народа по обеим берегам Тайванского пролива.

В субботу после речи Цай Инвэнь представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь заявила о стремлении Пекина обеспечить "мирное воссоединение" сторон.

"Но если сепаратистские силы "независимости Тайваня" продолжат провоцировать и запугивать или даже пересекать "красную линию", нам придется принять решительные меры", - сказала она.

Она подчеркнула, что попытки Тайваня получить независимость лишь отбросят остров в "глубокую пропасть" и приведут к "великой катастрофе".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]