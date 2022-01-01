Властям КНР следует объективнее оценивать положение дел и не делать рискованных шагов в военной области, заявила в новогоднем обращении глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
"Мы обязаны напомнить властям в Пекине о том, что не надо выносить неверные суждения о ситуации, и что надо предотвратить распространение "военного авантюризма", - приводят ее слова западные СМИ.
"Военные (методы - ИФ) это определенно не вариант для решения разногласий в районе (Тайванского - ИФ) пролива. Военные конфликты повлияют на экономическую стабильность", - пояснила она.
По ее словам, Тайбэю и Пекину нужно работать над мирным урегулированием их противоречий.
В свою очередь, отмечают СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем выступлении заявил, что полное воссоединение страны является общим чаянием народа по обеим берегам Тайванского пролива.
В субботу после речи Цай Инвэнь представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь заявила о стремлении Пекина обеспечить "мирное воссоединение" сторон.
"Но если сепаратистские силы "независимости Тайваня" продолжат провоцировать и запугивать или даже пересекать "красную линию", нам придется принять решительные меры", - сказала она.
Она подчеркнула, что попытки Тайваня получить независимость лишь отбросят остров в "глубокую пропасть" и приведут к "великой катастрофе".
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.
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