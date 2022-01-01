Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от ношения масок

Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с авиарейса за нарушение правил поведения, сообщает журналист SVT Мари Леманн в твиттере.

Она отметила, что поводом для этого решения стало употребление игроками обеих сборных алкоголя, курение и отказ от ношения масок.

Сообщается, что самолет с хоккеистами, которые сыграли несколько матчей на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде, должен был направиться во Франкфурт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в конце декабря и должен был завершиться в начале января. Однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, в том числе - в составе российской сборной, Международная федерация хоккея в ночь на 30 декабря объявила об отмене турнира.