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Спорт 01.01.2022 18:28

Хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса за пьянство, курение и отказ от ношения масок

Игроков молодежных сборных России и Чехии по хоккею сняли с авиарейса за нарушение правил поведения, сообщает журналист SVT Мари Леманн в твиттере.

Она отметила, что поводом для этого решения стало употребление игроками обеих сборных алкоголя, курение и отказ от ношения масок.

Сообщается, что самолет с хоккеистами, которые сыграли несколько матчей на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде, должен был направиться во Франкфурт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в конце декабря и должен был завершиться в начале января. Однако из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, в том числе - в составе российской сборной, Международная федерация хоккея в ночь на 30 декабря объявила об отмене турнира.

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Тэги: МИР, ХОККЕЙ, РОССИЯНЕ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]