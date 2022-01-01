Китай запланировал в 2022 году более 40 космических запусков

Китай в 2022 году планирует осуществить более 40 космических запусков, в том числе в рамках миссий к строящейся национальной космической станции "Тяньгун", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Будет осуществлено более 40 космических запусков, а также планируется выполнить шесть миссий по строительству национальной космической станции. Запланированы первый полет новой ракеты-носителя и ряд стратегически важных миссий в рамках пилотируемых полётов, а также миссии по доставке на станцию продовольствия", - говорится в сообщении CASC.

"В 2022 году CASC продолжит поддерживать высокую плотность миссий, в том числе в сфере лётных испытаний, космических запусков и пилотируемой космонавтики", - отмечается в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что ракеты-носители серии "Чанчжэн", которая является основной серией для КНР, были запущены более 400 раз за всё время, а в течение 2021 года с помощью ракет этой серии было выполнено 48 космических запусков.

Всего в 2021 году Китай совершил 55 запуск, что позволило ему стать первой страной по количеству запусков за прошедший год.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть космических запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Оборудование, топливо и припасы для работающих на станции тайконавтов доставляют грузовые космические корабли серии "Тяньчжоу". Ранее на станции уже побывали два "грузовика" - "Тяньчжоу-2" и "Тяньчжоу-3". Выполнив свою задачу, они отстыковались от станции и сгорели в верхних слоях атмосферы Земли.

Ожидается, что к планируемому сроку завершения строительства станции (конец 2022 года) на станции побывают ещё два грузовых корабля этой серии.