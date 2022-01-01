Предложения РФ ограничить расширение НАТО беспокоят Европу, концепция сфер влияния устарела - президент Финляндии

Требования России к США и НАТО остановить расширение альянса вызывают тревогу в Европе, заявил в новогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё.
"Категория сфер интересов утратила актуальность, заявил Ниинистё, который сказал, что недавние ультиматумы России в адрес США и НАТО относительно дальнейшего расширения альянса беспокоят Европу ", - сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Он отметил, что ЕС должен проводить более активную политику.
"Суверенитет нескольких стран-членов (ЕС - ИФ), а также Швеции и Финляндии, оспаривается из-за пределов союза. Это делает ЕС вовлеченной в ситуацию стороной. ЕС должен не ограничиваться ролью всего-навсего технического координатора санкций", - пояснил президент.
Он также повторил, что Финляндия в случае принятия соответствующего решения имеет право претендовать на членство в НАТО.
Кроме того, Ниинистё указал на нынешнее состояние неопределенности в политике великих держав, последствия которой ощущают и малые страны, причем "иногда особенно именно они".
МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.
Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.
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