Предложения РФ ограничить расширение НАТО беспокоят Европу, концепция сфер влияния устарела - президент Финляндии

Требования России к США и НАТО остановить расширение альянса вызывают тревогу в Европе, заявил в новогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Категория сфер интересов утратила актуальность, заявил Ниинистё, который сказал, что недавние ультиматумы России в адрес США и НАТО относительно дальнейшего расширения альянса беспокоят Европу ", - сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Он отметил, что ЕС должен проводить более активную политику.

"Суверенитет нескольких стран-членов (ЕС - ИФ), а также Швеции и Финляндии, оспаривается из-за пределов союза. Это делает ЕС вовлеченной в ситуацию стороной. ЕС должен не ограничиваться ролью всего-навсего технического координатора санкций", - пояснил президент.

Он также повторил, что Финляндия в случае принятия соответствующего решения имеет право претендовать на членство в НАТО.

Кроме того, Ниинистё указал на нынешнее состояние неопределенности в политике великих держав, последствия которой ощущают и малые страны, причем "иногда особенно именно они".

МИД России 17 декабря опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Ожидается, что 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме. Также Россия проведет беседу с НАТО и с ОБСЕ 12 и 13 января.