Граждане ОАЭ с 10 января смогут ездить за границу только после вакцинации от COVID-19, в том числе бустерными дозами

Власти ОАЭ приняли решение, что с 10 января граждане страны смогут выезжать за рубеж только после завершения вакцинации, включая бустерными дозами вакцин, сообщило агентство WAM.

"Объявление соответствует представлению (властей - ИФ) страны о фазе восстановления от пандемии и усилению национальных усилий во всех секторах по сохранению здоровья и безопасности всех граждан в связи с глобальной эпидемиологической ситуацией и нынешним высоким уровнем заболеваемости", - отмечает агентство.

При этом исключения из этого распоряжения коснутся лиц, имеющих медотвод от вакцинации, лиц, путешествующих по "гуманитарным делам", а также людей, выезжающих из страны для лечения и по медицинским причинам.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 764,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 745 тыс. человек.