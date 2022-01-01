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Дальнее зарубежье 01.01.2022 21:50

Граждане ОАЭ с 10 января смогут ездить за границу только после вакцинации от COVID-19, в том числе бустерными дозами

Власти ОАЭ приняли решение, что с 10 января граждане страны смогут выезжать за рубеж только после завершения вакцинации, включая бустерными дозами вакцин, сообщило агентство WAM.

"Объявление соответствует представлению (властей - ИФ) страны о фазе восстановления от пандемии и усилению национальных усилий во всех секторах по сохранению здоровья и безопасности всех граждан в связи с глобальной эпидемиологической ситуацией и нынешним высоким уровнем заболеваемости", - отмечает агентство.

При этом исключения из этого распоряжения коснутся лиц, имеющих медотвод от вакцинации, лиц, путешествующих по "гуманитарным делам", а также людей, выезжающих из страны для лечения и по медицинским причинам.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 764,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 745 тыс. человек.

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Тэги: ОАЭ, ПОЕЗДКИ, ВАКЦИНАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]