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Здравоохранение 02.01.2022 08:59

Франция сокращает карантин для людей с положительным тестом на COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что период изоляции для полностью вакцинированных людей с положительным тестом на COVID-19 будет сокращен с 10 до семи дней или пяти при повторном отрицательном тесте в период карантина.

"Изоляция может быть снята через пять дней в случае отрицательного теста в период карантина. Тем, кто не вакцинирован, придется самоизолироваться в течение 10 дней с возможностью прекращения карантина через семь дней на тех же условиях", - сказал Веран газете le Journal du Dimanche, вышедшей в свет в воскресенье.

"Мы будем сохранять бдительность в течение всего января", - сказал министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем новогоднем обращении заявил, что следующие несколько недель будут трудными, но не стал вводить новые ограничительные меры для сдерживания распространения вируса.

Французские власти последовали примеру других стран, таких как Соединенные Штаты, которые на этой неделе сократили карантинный период, чтобы предотвратить сбои в экономике из-за нехватки рабочих рук.

Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, Франция стала шестой страной в мире, сообщившей о более чем 10 млн инфицированных коронавирусом с начала пандемии. На этой неделе в стране четыре дня подряд число новых случаев заболевания превышало 200 тыс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]