Неизвестный из Южной Кореи бежал в Северную

Военные Южной Кореи зафиксировали нелегальный переход неизвестного человека из Южной Кореи на территорию Северной, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) южнокорейских Вооруженных Сил, этот человек был замечен двигающимся на Север через демаркационную линию. Меры, предпринятые для того, чтобы остановить его, не дали результата, его личность также не установлена.

Южнокорейские власти по военной линии связи направили в Пхеньян сообщение по поводу инцидента, о реакции пока не сообщалось.