Доктрина "персоны нон грата" не предусмотрена постановлением о статусе, привилегиях и иммунитетах персонала МООНК (миссия ООН по делам временной администрации в Косово - ИФ), и неприменима к персоналу Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Доктрина "персоны нон грата" неприменима к персоналу Организации Объединенных Наций и не предусмотрена постановлением 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитетах СДК и МООНК и их персонала в Косово)", - говорится в заявлении дипломата.

Он отметил, что "миссия не получала никаких официальных сообщений от властей Косово в связи с этим объявлением", добавив, что "любые проблемы, касающиеся сотрудника МООНК, должны быть адресованы руководству миссии, с тем, чтобы МООНК могла решить этот вопрос в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее персонала".

"МООНК и штаб-квартира ООН принимают надлежащие меры по обеспечению безопасности соответствующего сотрудника и взаимодействуют с соответствующими органами власти по этому вопросу", - подчеркнул Дюжаррик.

Власти частично признанной республики Косово в пятницу сообщили, что приняли решение о провозглашении "персона нон грата" российского представителя в МООНК.

В Приштине заявили, что это решение принято "из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово".

Москва расценивает решение косовских властей о высылке российского сотрудника МООНК как провокацию против России и ООН, не имеющую правовых последствий, заявили в посольстве РФ в Белграде.

"Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе дипмиссии.

"Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", - подчеркнули в посольстве.

В посольстве рассчитывают, что "косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК", добавили в пресс-службе.

"Призываем ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников", - добавили в посольстве.