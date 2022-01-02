На Украине снизилась суточная заболеваемость COVID-19

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 тыс. 863 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 тыс. 259 человек, 98 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"За сутки 1 января в Украине: зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 12). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 0 человек; летальных исходов - 98; выздоровело - 2 259 человек", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

Днем ранее, 1 января выявили 5 тыс. 026 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 декабря - 7 тыс. 029 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 674 тыс. 538 человек, выздоровели 3 млн 477 тыс. 188 человек, летальных исходов - 96 тыс. 187.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 713 тыс. 311 человек, из них получили первую дозу - 14 млн 713 тыс. 309 человек, получили две дозы - 13 млн 734 тыс. 741 человек, получили дополнительную дозу - 4 тыс. 063 человека, бустерную дозу - 5 тыс. 452 человека. В общей сложности проведено 28 млн 457 тыс. 565 прививок.