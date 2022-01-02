На Украине снизилась суточная заболеваемость COVID-19

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 тыс. 863 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 тыс. 259 человек, 98 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"За сутки 1 января в Украине: зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 12). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 0 человек; летальных исходов - 98; выздоровело - 2 259 человек", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.
Днем ранее, 1 января выявили 5 тыс. 026 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 декабря - 7 тыс. 029 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 674 тыс. 538 человек, выздоровели 3 млн 477 тыс. 188 человек, летальных исходов - 96 тыс. 187.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 713 тыс. 311 человек, из них получили первую дозу - 14 млн 713 тыс. 309 человек, получили две дозы - 13 млн 734 тыс. 741 человек, получили дополнительную дозу - 4 тыс. 063 человека, бустерную дозу - 5 тыс. 452 человека. В общей сложности проведено 28 млн 457 тыс. 565 прививок.
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Алиев объявил 2022 год «Годом города Шуша»
Российские космонавты 19 января выйдут в открытый в космос
Талибы договорились с Таджикистаном и Узбекистаном о поставках электроэнергии
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Российские военные в 2021 году обнаружили свыше 170 пусков баллистических и космических ракет
Пресс-секретарь генсека ООН: доктрина "персоны нон грата" неприменима к персоналу организации
Британское правительство рекомендовало госсектору отработать свои планы при отсутствии 25% персонала
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт