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Здравоохранение 02.01.2022 11:04

На Украине снизилась суточная заболеваемость COVID-19

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1 тыс. 863 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 2 тыс. 259 человек, 98 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"За сутки 1 января в Украине: зафиксировано 1 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 108, медработников - 12). Также за минувшие сутки: госпитализировано - 0 человек; летальных исходов - 98; выздоровело - 2 259 человек", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

Днем ранее, 1 января выявили 5 тыс. 026 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 декабря - 7 тыс. 029 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 3 млн 674 тыс. 538 человек, выздоровели 3 млн 477 тыс. 188 человек, летальных исходов - 96 тыс. 187.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 713 тыс. 311 человек, из них получили первую дозу - 14 млн 713 тыс. 309 человек, получили две дозы - 13 млн 734 тыс. 741 человек, получили дополнительную дозу - 4 тыс. 063 человека, бустерную дозу - 5 тыс. 452 человека. В общей сложности проведено 28 млн 457 тыс. 565 прививок.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]