В Кейптауне горит здание парламента ЮАР

Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в здании парламента ЮАР в Кейптауне, сообщает южноафриканский информационный портал News24.
На кадрах с места события над зданием видны клубы густого дыма и открытое горение.
По данным News24, на тушении пожара задействованы шесть пожарных расчетов и 36 пожарных.
Район вокруг здания парламента оцеплен.
Начато расследование.
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Алиев объявил 2022 год «Годом города Шуша»
Российские космонавты 19 января выйдут в открытый в космос
Талибы договорились с Таджикистаном и Узбекистаном о поставках электроэнергии
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Посольство Израиля требует расследовать антисемитские проявления на марше националистов в Киеве
Российские военные в 2021 году обнаружили свыше 170 пусков баллистических и космических ракет
Пресс-секретарь генсека ООН: доктрина "персоны нон грата" неприменима к персоналу организации
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт