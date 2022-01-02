Месси заразился коронавирусом

Французский футбольный клуб ПСЖ сообщил о выявлении заражения коронавирусом COVID-19 у четырех его футболистов, в их числе Лионель Месси, передает в воскресенье испанское радио.
Кроме Месси заражение подтверждено у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.
О том, как протекает болезнь у футболистов, не сообщается. Они изолированы и соблюдают меры, предусмотренные санитарными протоколами, отмечает радио.
Отмечается, что они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна" в гостях.
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Алиев объявил 2022 год «Годом города Шуша»
Украинская SkyUp прекратила выполнение авиарейсов из Запорожья в Баку
"Газпром" в 2021 году повысил экспорт в страны дальнего зарубежья
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов
Соглашение о получении Кыргызстаном Kumtor Gold Company на стадии завершения - Жапаров
Служба береговой охраны Турции спасла более 30 нелегальных мигрантов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт