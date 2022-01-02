В Азербайджане зафиксирован незначительный рост новых случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 368 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 617 тыс. 679, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 364 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 10 человек (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 375.
От COVID-19 вылечились 601 тыс. 069 человек, в том числе 918 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 235 человек.
За сутки медики провели 6 тыс. 435 тестов на коронавирус против 6 тыс. 444 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 876 тыс. 764 теста на COVID-19.
А.Салаева
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