46% населения Азербайджана полностью вакцинировано от COVID-19

В Азербайджане более 4,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
По данным на 2 января, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 169 тыс. 401 человек, две дозы - 4 млн 676 тыс. 609 человек.
Кроме того, бустерные дозы вакцины против COVID-19 получили 1 млн 500 тыс. 275 человек.
Общее число сделанных доз составляет 11 млн 346 тыс. 285.
Население Азербайджана на 1 ноября 2021 года составляло 10 млн 150 тыс. 713 человек. Таким образом, по состоянию на 2 января полностью привито 46% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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