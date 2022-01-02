Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - проинформировали в пресс-службе, добавив, что стороны условились о продолжении личных контактов.