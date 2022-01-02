Служба береговой охраны Турции спасла более 30 нелегальных мигрантов

Служба береговой охраны Турции спасла 34 нелегальных мигрантов у берегов района Мармарис провинции Мугла на юго-западе Турции, сообщает агентство "Анадолу".

Мигранты пытались переправиться через Эгейское море на надувных лодках. Однако береговая охрана Греции направила их в территориальные воды Турции.

Сотрудники береговой охраны доставили мигрантов на сушу.

После завершения юридических процедур нелегалы были доставлены в миграционное управление провинции Мугла.