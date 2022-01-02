Соглашение о получении Кыргызстаном Kumtor Gold Company на стадии завершения - Жапаров

Обсуждение соглашения, по которому Kumtor Gold Company полностью перейдет Кыргызстану, на стадии завершения, сообщает в воскресенье пресс-служба президента республики по итогам посещения главой государства Садыром Жапаровым золоторудного месторождения Кумтор.
"Достигнут хороший прогресс в переговорном процессе с канадской компанией Centerra Gold. В настоящее время стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызстану Kumtor Gold Company", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Жапаров осмотрел центральный карьер, на дне которого, как заявлялось ранее, якобы скопилось аномально большое количество воды. Президент лично убедился в абсолютно сухом состоянии дна карьера.
Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка.
"Кумтор" станет новой страницей в истории страны и будет примером развития для молодого поколения. Прошедший год показал - наши специалисты умеют эффективно управлять таким крупным и сложным предприятием, и достигать высоких производственных показателей", - отметил Жапаров.
"Кумтор" - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.
Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО Kumtor Gold Company. В мае власти Кыргызстана предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства.
18 мая пресс-служба кыргызского правительства сообщила о назначении внешнего управления на руднике. Временным внешним управляющим Kumtor Gold Company стал гражданин Кыргызстана и Канады Тенгиз Болтурук.
17 сентября Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA) временно исключила киргизскую государственную компанию "Кыргызалтын" из списка Good delivery list ("надежная поставка"). С этого дня вся продукция завода больше не будет считаться соответствующей стандарту.
20 ноября Кабмин Кыргызстана заявил, что рудник "Кумтор" больше не принадлежит Centerra Gold. Канадская компания была вынуждена списать со своей балансовой стоимости $926 млн и отразить факт потери контроля над рудником.
Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшим активом компании является рудник Mount Milligan в Канаде. "Кумтор" также считался таковым. Головной офис компании находится в Торонто. Кыргызстан через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.
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