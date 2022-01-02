Украинская SkyUp прекратила выполнение авиарейсов из Запорожья в Баку

Авиакомпания SkyUp прекратила выполнение рейсов на маршруту Запорожье-Баку, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную авиационную службу Украины.

"Аннулированы лицензии авиакомпании SkyUp на более чем 30 авиарейсов, в том числе и из Запорожья. С соответствующим заявлением в Госавиаслужбу обратилась сама авиакомпания", - отмечают СМИ.

В частности, лоукостер решил отказаться от права на три десятка направлений из Киева, Харькова, Львова, Одессы и Запорожья.

Прекращены полеты SkyUp и по маршруту Запорожье-Стамбул с частотой четыре раза в неделю.

Причина аннулирования авиарейсов неизвестны.

Комиссия Госавиаслужбы Украины одобрила заявки авиакомпании SkyUp на выполнение полетов в Баку из Запорожья и Харькова 26 ноября 2020 года. SkyUp получила доступ на выполнение рейсов Запорожье-Баку-Запорожье с частотой два раза в неделю и Харьков-Баку-Харьков также с частотой два раза в неделю. Права на эксплуатацию этих маршрутов вступили в силу с 28 марта 2021 года.

SkyUp Airlines - украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полёты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту "Борисполь". Основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Европа. Сейчас парк авиакомпании состоит из 8 среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG (189 мест), 2 среднемагистральных Boeing 737-700 NG (149 мест) и 4 среднемагистральных Boeing 737-900 ER (215 мест).

А.Салаева