Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запретить движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:20 мск 2 января 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.