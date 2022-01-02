Запланирован телефонный разговор Зеленского и Байдена

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джозефом Байденом состоится 2 января после 22:00 по киевскому времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву", - написал он на своей странице в Facebook.
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