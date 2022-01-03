Президент Южной Кореи пообещал продолжить усилия по нормализации межкорейских отношений

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что будет следовать "необратимому пути к миру" на Корейском полуострове до истечения своего срока полномочий.

"Если мы возобновим диалог и сотрудничество (с КНДР - ИФ), международное сообщество отреагирует", - сказал Мун Чжэ Ин в ходе своей последней новогодней речи на посту президента.

"Правительство будет до конца добиваться нормализации межкорейских отношений и необратимого пути к миру. Я надеюсь, что усилия по диалогу будут продолжены и при следующей администрации", - отметил он.

Мун Чжэ Ин также коснулся и ситуации с COVID-19 в стране.

Он поблагодарил работников здравоохранения за их тяжелую работу во время пандемии.

Президент Южной Кореи сказал, что "сделает 2022 год первым годом нормализации, полностью оправившись от кризиса".

Мун Чжэ Ин заявил, что правительство приложит все усилия для борьбы с вариантом коронавируса "омикрон", добавив, что "это вопрос времени", когда "омикрон" станет доминирующим штаммом в Южной Корее.

Он выразил надежду, что предстоящие президентские выборы станут "выборами за единство, которое включает в себя надежду людей, а не конфронтацию, ненависть и разделение".

Пятилетний президентский срок Мун Чжэ Ина заканчивается в мае, а президентские выборы состоятся 9 марта.