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Дальнее зарубежье 03.01.2022 11:40

Два израильских издания подверглись кибератаке в годовщину смерти генерала Сулеймани

Израильские издания Jerusalem Post и Maariv стали мишенью проиранских хакеров в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

"Аккаунт Maariv в Twitter и веб-сайт Jerusalem Post были атакованы проиранскими хакерами рано утром в понедельник, когда в Twitter и на веб-сайте была размещена фотография взорванного ядерного объекта в Димоне и текст "мы рядом с вами, где вы об этом не думаете" на английском и иврите", - пишет Jerusalem Post.

Отмечается, что на фотографии также была изображена баллистическая ракета, падающая, предположительно, с руки Касема Сулеймани.

Пока неясно, cовершили атаку хакеры из Ирана или сторонники за пределами страны, а также спонсировались ли они государством.

В воскресенье вечером исполнилось два года с момента гибели в результате спецоперации США в Багдаде генерала Сулеймани.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]