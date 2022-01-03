Два израильских издания подверглись кибератаке в годовщину смерти генерала Сулеймани

Израильские издания Jerusalem Post и Maariv стали мишенью проиранских хакеров в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

"Аккаунт Maariv в Twitter и веб-сайт Jerusalem Post были атакованы проиранскими хакерами рано утром в понедельник, когда в Twitter и на веб-сайте была размещена фотография взорванного ядерного объекта в Димоне и текст "мы рядом с вами, где вы об этом не думаете" на английском и иврите", - пишет Jerusalem Post.

Отмечается, что на фотографии также была изображена баллистическая ракета, падающая, предположительно, с руки Касема Сулеймани.

Пока неясно, cовершили атаку хакеры из Ирана или сторонники за пределами страны, а также спонсировались ли они государством.

В воскресенье вечером исполнилось два года с момента гибели в результате спецоперации США в Багдаде генерала Сулеймани.