Распространенный в Финляндии генетический вариант, связанный с болезнью Альцгеймера, усиливает тяжесть COVID-19 - исследование

Ученые Хельсинкского университета и Университетской больницы Хельсинки нашли связь между генетическим вариантом, распространенным в Финляндии, и мозговыми микрокровоизлияниями, говорится в сообщении университета.
"Примерно треть финнов являются носителями аллеля APOE4 - генетического варианта, который предрасполагает носителей к болезни Альцгеймера. Согласно результатам, риск развития формы COVID-19, требующей интенсивной терапии, более чем удвоился у носителей аллеля APOE4. Более того, в результате тяжелого COVID-19 в исследовании было обнаружено больше микроскопических кровоизлияний в мозг у носителей этого аллеля по сравнению с другими", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что аллель APOE4 также может ассоциироваться с "умственной усталостью", которая определялась как трудности в направлении внимания и концентрации, связанной с длительным COVID-19.
Многопрофильная группа также исследовала микроскопические изменения головного мозга у пациентов, скончавшихся от COVID-19, а также связь между APOE4 и симптомами "умственной усталости", которые наблюдались через полгода после начала заболевания.
При этом на важный вопрос, имеется ли связь между COVID-19 и возникновением нарушений памяти у носителей APOE4, не был дан ответ. Для этого необходимы дополнительные исследования, посвященные воздействию APOE4 и системного воспаления на механизмы памяти в головном мозге.
Исследование основано на данных более 46 тыс. человек, у более 2,6 тыс. из которых был диагностирован COVID-19. Кроме того, образцы тканей, собранные у 21 умершего пациента с COVID-19, были включены в исследование с целью изучения микроскопических изменений в головном мозге.
Для изучения симптомов умственной усталости исследователи использовали набор данных RECOVID, в котором пациенты были разделены на три группы в зависимости от тяжести заболевания. Набор данных также включал здоровую контрольную группу. Всего набор данных RECOVID включал 156 объектов исследования.
Как сообщалось, ранее ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили ген, варианты которого увеличивают одновременно риск развития болезни Альцгеймера и тяжелого течения COVID-19. Исследователи подсчитали, что один генетический вариант гена OAS1 увеличивает риск болезни Альцгеймера примерно на 3-6% в популяции в целом, в то время как связанные варианты этого же гена повышают вероятность тяжелых исходов COVID-19. Ген OAS1 экспрессируется в особом типе иммунных клеток, который составляет около 10% всех клеток, обнаруженных в мозге - микроглиях.
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