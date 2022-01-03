В Индии начали вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет

В Индии стартовала вакцинация против COVID-19 среди подростков 15-18 лет, сообщает в понедельник издание The Guardian со ссылкой на главу индийского Минздрава Мансукха Мандавия.
"С сегодняшнего дня самая масштабная (подобная - ИФ) кампания по вакцинации стартовала среди детей в возрастной группе от 15 до 18 лет по всей стране", - заявил он.
"Если дети в безопасности, то и будущее страны в безопасности", - отметил он.
По данным The Guardian, к подросткам 15-18 лет в Индии относятся около 253 млн человек, что делает данный слой населения наиболее массовым при сравнении аналогичными возрастными группами всех прочих стран мира.
Вакцинация будет проходить препаратом местной разработки Covaxin - двумя дозами, вводимыми в интервале 28 дней. Количество центров вакцинации при государственных и частных школах удвоят, а школьным администрациям дано указание сообщать властям ежедневные данные по вакцинации.
Между тем в стране за истекшие сутки выявлено 33 тыс. 750 случаев COVID-19 - наиболее высокий показатель с 18 сентября. Также за 24 часа зарегистрировано 123 летальных исхода в связи с COVID-19.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Индии было диагностировано свыше 34,8 млн заражений, около 481 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, более 34,2 млн человек выздоровели.
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