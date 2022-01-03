LG Energy открыла книгу заявок для институциональных инвесторов в рамках IPO

Южнокорейский производитель аккумуляторов для электрокаров LG Energy Solution открыл книгу заявок для институциональных инвесторов в рамках плана проведения IPO в Сеуле в январе.
Компания планирует продать 42,5 млн акций по цене в диапазоне 257-300 тыс. южнокорейских вон за бумагу. Об этом сообщается в биржевых документах LG Energy Solution, доступ к которым получило издание The Wall Street Journal.
В случае размещения по верхней границе ценового диапазона, компания привлечет 12,75 трлн вон ($10,8 млрд), что станет крупнейшим IPO в Южной Корее, так как побьет рекорд Samsung Life Insurance Co., которая привлекла 4,9 трлн вон в 2010 году.
Капитализация LG Energy Solution после IPO предположительно составит $59 млрд, отмечается в документах.
Компания начнет принимать заявки от розничных инвесторов 18 января. Дебютные торги на Корейской бирже стартуют 27 января. Основными советниками проведения размещения выступают инвесткомпании Morgan Stanley, BofA Securities и Citigroup Inc.
Привлеченные средства LG Energy направит на инвестиции в оборудование, расширение рабочего капитала и покрытие долга, отмечается в документах.
LG Energy Solution была выделена из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, но остается дочерней компанией. Эта реорганизация была осуществлена в рамках плана оптимизации бизнес-процессов в LG Group. LG Energy Solution занимается исключительно производством аккумуляторов. Среди ее клиентов американский производитель электромобилей Tesla Inc., автопроизводители General Motors Co. и Hyundai Motor Co.
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
В Индонезии на фоне распространения "омикрона" начнут массово предлагать бустеры вакцин
В России минимальные с июня новые случаи COVID-19
В Индии начали вакцинировать от COVID-19 подростков старше 15 лет
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
В компании брата экс-президента Молдовы проводятся обыски
Президента Бразилии госпитализировали
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт